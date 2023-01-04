Польские наемники жалуются на ужасающую ситуацию на Марьинском направлении. Они шокированы огромным количеством потерь среди украинских военных. Это следует из данных радиоперехвата, которые опубликовал в Сети замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Поляков перебросили на Марьинское направление в последние дни 2022 года. Всего их было 120 человек, но сейчас в живых осталось только 28. При этом они вынуждены спать рядом с трупами и уже сходят с ума от жуткого запаха.

Один из наемников сообщил, что со сломанной ногой находится в подвале. Его обещали эвакуировать, но на протяжении трех дней никто даже не заглянул в помещение. В боевых действиях «серые гуси» понесли серьезные потери, так как украинские военные просто сбежали с поля боя, оставив поляков защищаться самостоятельно.