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Запад постоянно заявляет, что решение о мирных переговорах с Москвой может принять только Киев, однако на деле все обстоит иначе. Если Вашингтон и Брюссель сочтут необходимым урегулировать конфликт дипломатическим путем, они с легкостью вынудят президента Украины Зеленского это сделать, рассказал представитель Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он напомнил, что украинская армия до сих пор оказывает сопротивление, а иногда и добивается мелких локальных успехов исключительно за счет Запада. Поэтому США и НАТО достаточно перекрыть потоки оружия и денег в Киев, чтобы заставить Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией.

«Он вполне способен поменять позицию Зеленского и вообще всех, кто рядом с ним находится. Украина полностью зависит от Запада. В финансовом, экономическом, военном и даже энергетическом теперь отношении. Если Запад решит серьезно принудить Украину к переговорам», – заявил Безпалько.

Он отметил, что Западу достаточно начать манипуляции с военной помощью Киеву, чтобы Зеленский сам осознал необходимость дипломатического урегулирования конфликта.

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