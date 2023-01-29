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Североатлантический альянс, судя по всему, решил исполнить просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного и предоставить Киеву 300 танков. Причем 200 из них – это будут “Леопарды-2”, которые на Украину намерены отправить не только Германия, но и Польша, Нидерланды, Испания и другие страны Европы.

Военный эксперт Виктор Баранец отметил, что немцы не без оснований называют свои боевые машины лучшими в мире, однако у РФ есть что противопоставить этой бронетехнике.

Самыми опасными для нее станут российские танки Т-90М “Прорыв”. Они проигрывают “Леопарду” по скорости, однако оснащаются мощным орудием с дальностью поражения цели в 5 километров. Это позволит уничтожить немецкую махину еще до того, как она успеет доехать до поля боя.

Такими же способностями обладает и новейшая версия танка Т-72Б3. Также не стоит забывать и о БМПТ “Терминатор”. Эта боевая машина хоть и создана для поддержки танков, но вполне способна действовать самостоятельно. Она оснащается четырьмя пусковыми установками для противотанковых управляемых ракет “Атака”, способных расправиться не только с “Леопардами”, но и с американскими “Абрамсами” и британскими “Челленджерами”.

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