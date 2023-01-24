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Бактерии под названием Rhodococcus ruber умеют перерабатывать тонны остатков пластика, который является продуктом производства людей. Они эффективно переваривают полиэтилен и задействуют полученные компоненты для своей дальнейшей жизнедеятельности.

Бактерии могут разлагать полиэтилен на составные части. Это углекислый газ и другие элементы.

Ученые провели эксперимент и сделали вывод, что колонии Rhodococcus ruber формируют пленку вокруг пластика, который оказался в водах океана, и постепенно разлагают его. Результаты проведенного исследования напечатали в научном издании Marine Pollution Bulletin.

Специалисты подсчитали, что эти бактерии могут переработать до 1,2% всего пластика, который регулярно оказывается в толще Мирового океана.

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