Бактерии под названием Rhodococcus ruber умеют перерабатывать тонны остатков пластика, который является продуктом производства людей. Они эффективно переваривают полиэтилен и задействуют полученные компоненты для своей дальнейшей жизнедеятельности.

Бактерии могут разлагать полиэтилен на составные части. Это углекислый газ и другие элементы.

Ученые провели эксперимент и сделали вывод, что колонии Rhodococcus ruber формируют пленку вокруг пластика, который оказался в водах океана, и постепенно разлагают его. Результаты проведенного исследования напечатали в научном издании Marine Pollution Bulletin.

Специалисты подсчитали, что эти бактерии могут переработать до 1,2% всего пластика, который регулярно оказывается в толще Мирового океана.