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27 января Киев провел лишь 4 атаки в районе Сватово и Кременной, значительно сократив количество попыток наступления, рассказал телеграм-канал “Старше Эдды”. Военные корреспонденты пояснили, что ВС РФ успешно отбивают нападения противника, заставляя его отступать.

Для прикрытия пехоты, наступления которой постоянно заканчиваются провалами, ВСУ перебросили в район свою артиллерию. Однако и это не помогло – российские бойцы вычислили местоположение легкой полевой гаубицы M777 и уничтожили ее вместе с расчетом.

Также ВСУ задействовали ударный вертолет Ми-8. Но российские подразделения были готовы к подобным действиям, поэтому обошлось без потерь. Киев же теряет личный состав и технику практически в каждом бою.

Так, в одном из сражений участвовал командир 254-го мотострелкового полка, который прибыл к Сватово в сопровождении пяти бойцов. Четверо из них были ликвидированы, еще один сложил оружие и сдался в плен.

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