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Киев паникует, так как не видит ни малейших признаков “провала” российской специальной операции. Именно поэтому президент Зеленский постоянно взывает к Западу, выпрашивая все новое и новое оружие, которое становиться с каждым разом тяжелее и смертоноснее, пишет издание Asia Times.

Авторы публикации отмечают, что поставки тяжелого наступательного вооружения в Киев доказывают – Запад изначально намеревался нанести России максимальный вред. Это сговор, поэтому Россия должна предпринимать жесткие меры, чтобы не дать противнику достичь целей.

По словам экспертов, поставки западных танков – это серьезный шаг со стороны НАТО, который укрепит украинскую армию. Однако есть один большой минус – Киев получит несколько различных видов боевых машин, что создаст серьезные проблемы не только с обучением военнослужащих ВСУ, но еще и с техническим обслуживанием, поставками топлива, комплектующих, расходных материалов.

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