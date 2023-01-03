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Издание «Газета.ru» пообщалось с заведующим отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ им. Ломоносова Владиславом Шевченко на тему перспективы будущих исследований Луны.

Исследования Луны являются перспективными по двум основным причинам. Во-первых, это научная ценность. Во-вторых, это получение прибыли. Многие критики могут возразить, что научная ценность программы «Аполлон» была почти нулевой. Однако, это совершенно не так. В ходе первой высадки удалось установить, что Луна была сформирована горячей и обладала магматическим океаном, который был активен на протяжении 800 млн лет, а также тот факт, что поверхность Луны вполне пригодна для езды по ней.

Также Шевченко сообщает, что лунный грунт богат такими металлами, как железо и алюминий. Однако налаживать поставки данных металлов со спутника Земли очень невыгодно, так как стоимость полета очень высока. Но на Луне, по словам эксперта, также присутствуют и редкоземельные металлы, которые относятся к группе лантаноидов. Отмечается, что запасы подобных металлов на Земле закончатся уже через несколько десятилетий.

Шевченко отмечает, что металлы группы лантаноидов используются во многих современных высокотехнологичных устройствах. Например, индий входит в состав сенсорных экранов телефонов, а его запасы на Земле уже крайне малы. При этом ученым уже достоверно известно, что на Луне запасы индия обширны.

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