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15 января украинские боевики начали обучение под руководством военнослужащих ВС Соединенных Штатов на территории Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марка Милли.

Курс обучения, по его словам, рассчитан на 5-8 недель, после чего боевики вновь отправятся в зону боевых действий на Украину. К тренировкам привлечено 500 человек. Речь идет о расширенной программе занятий по боевой подготовке, подробности Милли раскрывать не стал.

Американский высокопоставленный военный 16 января лично посетит Баварию, где на полигоне Графенвер организован процесс обучения украинских военных. Он отметил, что боевики приехали в страну еще несколько дней назад, но занятия начались только в воскресенье.

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