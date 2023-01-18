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Россия перебрасывает войска в Белоруссию, чтобы вытянуть на это направление как можно больше украинских подразделений и тем самым ослабить ВСУ на Южном направлении, пишет австралийское издание.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «Военное обозрение», сообщили, что в Беларусь действительно движутся эшелоны с российской бронетехникой. Однако загружены они устаревшими танками, которые перебрасываются на север лишь для отвлечения внимания.

ВС РФ таким образом намереваются ввести украинское командование в заблуждение, заставить его усиливать оборону Киева и других городов на севере страны. Сами же они пойдут в наступление на юге Украины.

Киев действительно ожидает наступления со стороны Беларуси, о чем неоднократно сообщалось и украинскими, и западными экспертами. Именно поэтому ВСУ предпринимают меры по разрушению мостов и минированию дорог на границе.

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