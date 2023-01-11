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Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ наглядно продемонстрировало работу реактивных систем залпового огня «Град». Российские РСЗО нанесли разящий удар и уничтожили позиции неонацистов ВСУ на правом берегу Днепра.

Один из бойцов расчета рассказал, что целеуказание было получено от операторов беспилотных аппаратов, которые постоянно выискивают позиции противника, кружат в небе незаметно для ВСУ и обнаруживают важные мишени. Сразу после этого артиллеристы заряжают полный пакет снарядов, каждый из которых весит 85 килограммов, и открывают огонь.

После уничтожения позиций противника, РСЗО «Град» моментально меняет позицию, чтобы не попасть под возможный ответный огонь.

Напомним, что ранее сообщалось о применении реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» для уничтожения огневых позиций ВСУ в Запорожской области и опорного пункта противника на одном из участков фронта.

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