Артиллеристы хорошо известного батальона “Призрак” наносят сокрушительные удары по укрепрайонам украинских боевиков у населенного пункта Спорное. Военные корреспонденты издания “Известия” опубликовали видеозапись, на кадрах которой запечатлены эти атаки.

Сообщается, что одну из ключевых ролей в ликвидации целых подразделений противника исполняют беспилотные аппараты. Они внимательно отслеживают ситуацию внизу, обнаруживают укрепрайоны и корректируют артиллерийский огонь.

С ними даже старые советские гаубицы превращаются в высокоточное оружие, которое поражает любые цели, включая не только фортификационные сооружения и бронетехнику, но и скопления живой силы противника.