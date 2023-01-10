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Устаревшие советские беспилотники Ту-141 «Стриж», которые Киев предположительно использовал для атак на аэродромы стратегической авиации в РФ, модернизировал американский концерн Raytheon.

Издание «Арсенал Отечества» поясняет, что советская навигационная система была полностью демонтирована. Специалисты американской компании установили вместо нее новейшую систему, благодаря которой беспилотники достаточно неплохо ориентируются на местности.

Дроны наводятся по глобальной системе Global Positioning System, то есть, всем известной GPS. Инженерам Raytheon удалось создать своеобразный гибрид, которые совмещает западные и передовые на то время советские технологии.

Напомним, что ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщал о превращении американскими специалистами устаревших реактивных дронов Ту-141 в ракеты средней дальности с навигационным наведением.

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