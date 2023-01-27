Археологи нашли в египетском Луксоре остатки города римской эпохи. Специалисты определили, что возраст руин составляет порядка 1800 лет. Соответствующая информация появилась в международном издании Artnews.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Мостафа Вазири, данная находка является самым старым городом, который был обнаружен на берегу Луксора. Найденное поселение является продолжением древнего города Тиба. Этот город был очень важен для древнеегипетской системы. Тиба являлся религиозным центром бога плодородия и урожая – Мина. А так как город был расположен на берегу речки Нил, то он представлял собой центр торговли.

Специалистам удалось раскопать остатки жилых зданий, мастерские по работе с металлом и башни для почтовых птиц. В мастерских археологи обнаружили древние инструменты, бронзовые и медные монеты, глиняные горшки. Находка данного города в Луксоре является достаточно необычной. Ведь большинство археологических раскопок там ведутся по поиску храмов и гробниц.