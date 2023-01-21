ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший лучший, но опальный советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что в однозначную победу ВСУ совершенно не верит. Он отметил также, что делает подобные заявления, так как после увольнения стал неофициальным лицом и получил полную свободу высказываний, передает РИА Новости.

Арестович напомнил пророчество президента Польши Анджея Дуды о возможном исчезновении Украины, сообщив, что все идет именно к этому. Также бывший советник главы ОП рассказал, что в Киеве началась нешуточная борьба за власть, что киевский режим раздирают внутренние противоречия, которые могут стать главной причиной поражения.

Арестович с начала СВО регулярно пророчил украинской армии победу, заявлял, что через 2-3 месяца боевые действия будут завершены, а также неоднократно сообщал, что “у России заканчиваются ракеты”. 14 января он рассказал, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен ракетой ВС РФ, которую сбил зенитный боезаряд ВСУ. Это спровоцировало волну возмущения, из-за чего Арестович подал в отставку.

Вам может понравиться

Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава обучит и вооружит целую бригаду ВСУ до марта

Польша выразила готовность за два ближайших месяца организовать обучение целой бригады украинских боевиков. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. Он также заявил, что вновь сформированное подразделение будет оснащено

РИА “Новости”: ВСУ борются с бегством своих военных заградотрядами

Вооружённые силы Украины используют заградительные отряды, чтобы солдаты не отступали и не сдавались в плен российским войскам. Об этом РИА “Новости” рассказал командир группы “Викинг”. Его имя или позывной в

РИА Новости: В НАТО решились отправить на Украину именно то оружие, которое просил Киев

Вместо потрепанной и устаревшей техники Североатлантический альянс собирается поставлять Украине боевые машины, о которых она давно просит коллективный Запад, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он напомнил, что президент Польши