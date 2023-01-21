Бывший лучший, но опальный советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что в однозначную победу ВСУ совершенно не верит. Он отметил также, что делает подобные заявления, так как после увольнения стал неофициальным лицом и получил полную свободу высказываний, передает РИА Новости.

Арестович напомнил пророчество президента Польши Анджея Дуды о возможном исчезновении Украины, сообщив, что все идет именно к этому. Также бывший советник главы ОП рассказал, что в Киеве началась нешуточная борьба за власть, что киевский режим раздирают внутренние противоречия, которые могут стать главной причиной поражения.

Арестович с начала СВО регулярно пророчил украинской армии победу, заявлял, что через 2-3 месяца боевые действия будут завершены, а также неоднократно сообщал, что “у России заканчиваются ракеты”. 14 января он рассказал, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен ракетой ВС РФ, которую сбил зенитный боезаряд ВСУ. Это спровоцировало волну возмущения, из-за чего Арестович подал в отставку.