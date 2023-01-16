Советник главы ОП Украины Алексей Арестович назвал неадекватной и даже опасной политику действующего киевского режима. Он прокомментировал ситуацию с Украинской православной церковью, перемежая свои высказывания ненормативной лексикой.

Главный прорицатель Киева напомнил, что издание Fox News жестко раскритиковало режим Зеленского, который ведет борьбу с христианством.

«Такие заголовки идут на пользу Украине? Надо быть полным д******** государственного уровня, чтобы принимать такие законы. Пока гражданин знает. что государство его будет наказывать за то, что он говорит языком родной матери, он никогда не будет лояльным такому государству. Оно хочет расстреливать граждан? Так оно не удержит территорию. Мы пока ведем себя, как идиоты», – высказался Арестович.

Напомним, что Верховная рада Украины уже отреагировала на заявление советника о зенитной ракете ВСУ, разрушившей жилой дом в Днепропетровске. В парламенте начат сбор подписей за отставку Арестовича. Не исключено, что именно поэтому он позволил себе жесткую критику в адрес киевского режима.