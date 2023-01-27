После отражения очередных атак ВСУ на Кременную и Сватово в ЛНР российские ВС мощно ударили в ответ и нанесли противнику огневое поражение. Ситуацию прокомментировал уже безработный Алексей Арестович, недавно уволенный с должности советника главы ОП Украины, но продолжающий активно высказывать свою точку зрения на конфликт.

Он отметил, что российские войска действительно перешли в контрнаступление на Краснолиманском направлении, а также активно действуют в Артемовске, в окрестностях Северска и в Авдеевке. Однако это пока лишь тактические бои, в которых, по мнению пропагандиста, ВС РФ “не добиваются успехов”,

Арестович, слова которого приводит “Военное обозрение”, призвал командование ВСУ не обольщаться, так как ВС РФ готовят стратегическое наступление, которое может оказаться стремительным и мощным. Поэтому украинская армия должна держать в уме такую возможность и в общих чертах представлять, как она будет противостоять российским войскам.