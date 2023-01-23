Вооружённые Силы России в первые дни специальной военной операции “косплеили американцев” и пытались вести “умную войну”. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью политологу Юрию Романенко – сообщает “РБК” со ссылкой на ютуб-канал Арестовича.

Бывший советник Офиса президента Украины отметил, что российская армия проводила “изящную, молниеносную спецоперацию” первые пять дней. В это время войска старались не наносить ущерба “ни ребёнку, ни котёнку”, использовали точечные удары для ликвидации сопротивляющихся. Однако, по мнению Арестовича, сопротивление со стороны украинцев было таким сильным, что довольно быстро российская армия забыла об “изящности”, и конфликт показал “звериную сущность”.

Специальная военная операция началась 24 февраля прошлого года. Её главными целями президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.