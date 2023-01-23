ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооружённые Силы России в первые дни специальной военной операции “косплеили американцев” и пытались вести “умную войну”. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью политологу Юрию Романенко – сообщает “РБК” со ссылкой на ютуб-канал Арестовича.

Бывший советник Офиса президента Украины отметил, что российская армия проводила “изящную, молниеносную спецоперацию” первые пять дней. В это время войска старались не наносить ущерба “ни ребёнку, ни котёнку”, использовали точечные удары для ликвидации сопротивляющихся. Однако, по мнению Арестовича, сопротивление со стороны украинцев было таким сильным, что довольно быстро российская армия забыла об “изящности”, и конфликт показал “звериную сущность”.

Специальная военная операция началась 24 февраля прошлого года. Её главными целями президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Вам может понравиться

Мэр Сеновоз: жители Энергодара в Запорожской области стремятся вернуться в родной город

Чтобы вернуться в родной Энергодар, местным жителям, ранее выехавшим на украинскую территорию, приходится прокладывать длинные маршруты через третьи страны, пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Эдуарда Сеновоза. Глава

Express: Указ Путина о торпедах «Посейдон» окажет стратегическое влияние на НАТО

Появление в распоряжении ВС РФ полностью функционирующих подводных беспилотников “Посейдон” окажет на Североатлантический альянс стратегическое влияние. Такой вывод сделал британский журналист Рохан Гупта в издании Express. Он напомнил, что “торпеды

Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: В боевых действиях побеждают люди, а не танки

Результаты очередной встречи в формате “Рамштайн” вряд ли можно назвать удачными для Украины. Киев рассчитывал получить танки “Абрамс” и “Леопард”, но решение по ним участникам согласовать не удалось. Подполковник армии