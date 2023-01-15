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Советник главы ОП Украины Алексей Арестович, которого украинцы жестко раскритиковали в Сети за высказывания об украинской ПВО, уже не уверен, что разрушение жилого дома в Днепропетровске стало результатом попадания зенитной ракеты.

Он заявил, что «друг-бывший ПВОшник» рассказал ему о двух взрывах, причем первый из них был похож на работу системы противовоздушной обороны.

«До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили», – написал главный украинский пропагандист.

Также он добавил, что в момент, когда надо было комментировать взрыв жилого дома, «сильно устал» и отвлекся. Поэтому изложил одну из версий как свершившийся факт.

«Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию», – уверен советник главы ОП.

Арестович отметил, что не откажется от традиции озвучивать «неприятные вещи», так как «взрослые люди сами сумеют “сложить дважды два”. Чем продемонстрировал, что и с математикой у него такие же проблемы, как с достоверными фактами.

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