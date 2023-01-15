Взрыв дома в Днепропетровске спровоцировала украинская противовоздушная оборона, которая сбила над городом ракету Х-22, заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович. Он сообщил об этом в прямом эфире телемарафона, который идет на украинском ТВ с 24 февраля прошлого года.

По словам главного киевского пропагандиста, сбитая ракета упала прямо на крышу дома, где и взорвалась, что вызвало разрушение целого пролета с двумя подъездами.

Вечером в субботу в украинском сегменте интернета началось бурное обсуждение высказывания Арестовича. Его объявили чуть ли не врагом народа за заявление, противоречащее «линии партии». Однако советник не отказался от своих слов.

Арестович также отметил, что ракеты комплекса С-300, используемые украинской ПВО, подобные разрушения вызвать не могли.