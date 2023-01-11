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Трасса, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Соледаре, уже находится под огневым контролем российских военных. Таким образом, группировка украинских боевиков оказалась отрезанной, заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

Киевский пропагандист, который ранее не уставал повторять, что ВС РФ «вскоре сильно удивятся», сменил риторику и признал, что Соледар практически перешел под контроль российских военных. Также он заявил, что в ближайшее время можно ожидать новых ударов по критической инфраструктуре Украины, несмотря на то, что «Россия еще не получила иранские дроны и ракеты».

Другие киевские политики все еще отвергают потерю Соледара, несмотря на заявление основателя частной военной компании «Вагнер» о переходе населенного пункта под российский контроль. Впрочем, они просто удерживают паузу, придумывая объяснение очередной неудачи для своих западных кураторов.

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