Военные эксперты США и НАТО совсем запутались в происходящем на Украине. Даже «Институт изучения войны» (ISW), который ранее более или менее адекватно освещал события украинского конфликта, сейчас несет «полную околесицу», пишет портал «Свободная пресса».

Не отстает от западных аналитиков и Киев. Опальный советник главы ОПУ Алексей Арестович, который уже подал в отставку из-за своего длинного языка, заявил, что только украинские военные, обладающие сильными «морально-волевыми качествами» способны оказать достойное сопротивление ВС РФ. Если Киев проиграет в противостоянии, то вдохновленная победой Москва уничтожит Североатлантический альянс в неядерном прямом конфликте.

В словах Арестовича в очередной раз прозвучала стандартная неадекватная чушь о том, что Украина стоит на страже всего НАТО и обеспечивает защиту Европы. Ситников напоминает, что по итогам последней встречи в формате «Рамштайн» можно сделать вывод о нежелании Альянса начинать прямое противостояние с РФ. Но вот воевать до последнего украинца блок намерен продолжать.