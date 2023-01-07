Известная российская исполнительница Анна Семенович всегда привлекала внимание мужчин своими эффектными внешними данными. Многие ее поклонники неоднократно делали певице предложения выйти за них замуж, причем предложения были не шуточные а реальными, сообщает Семенович.

Недавно Анна Семенович написала на своей страничке в одной из популярных социальных сетей, что из имеющихся у нее поклонников мужского пола вполне вышел бы гарем. Она написала своим воздыхателям, что запросов на ее руку и сердце 15 штук. «Я одна, а вас 15. Я вот думаю, может мне гарем из мужей построить? И каждого поселить в комнату», – отметила певица.

Стоит подчеркнуть, что данный пост Семенович, конечно же, является шуточным. У артистки есть возлюбленный мужчина, с которым, по ее словам, у нее достаточно серьезные отношения. Однако она еще ни разу не открыла тайну, кто он такой. Как отмечается, Анна Семенович и далее планирует хранить в секрете от общественности свою личную жизнь.