Американские аналитики из агентства RAND проанализировали ситуацию на Украине и вокруг нее, после чего предложили всем сторонам сделать четыре шага для завершения боевых действий.

Один из этих шагов – предоставление военной помощи Киеву только в том случае, если он идет на переговоры с Москвой. Также среди предложений – разработка условий, при выполнении которых РФ сможет рассчитывать на отмену или значительное смягчение западных санкций.

Еще один шаг – гарантии безопасности Украине от Соединенных Штатов и от других стран. Разговор о них уже поднимался, однако в итоге договориться не до чего не удалось.

Федор Лукьянов, возглавляющий клуб “Валдай”, отметил, что наиболее эффективным способом заставить Киев пойти на переговоры будет отказ от поставок на Украину оружия. Однако его аналитики RAND, даже не стали рассматривать.