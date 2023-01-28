ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские аналитики из агентства RAND проанализировали ситуацию на Украине и вокруг нее, после чего предложили всем сторонам сделать четыре шага для завершения боевых действий.

Один из этих шагов – предоставление военной помощи Киеву только в том случае, если он идет на переговоры с Москвой. Также среди предложений – разработка условий, при выполнении которых РФ сможет рассчитывать на отмену или значительное смягчение западных санкций.

Еще один шаг – гарантии безопасности Украине от Соединенных Штатов и от других стран. Разговор о них уже поднимался, однако в итоге договориться не до чего не удалось.

Федор Лукьянов, возглавляющий клуб “Валдай”, отметил, что наиболее эффективным способом заставить Киев пойти на переговоры будет отказ от поставок на Украину оружия. Однако его аналитики RAND, даже не стали рассматривать.

Вам может понравиться

Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Угледара изменит расстановку сил на фронте

Установление контроля над Угледаром изменит расстановку сил на Донбассе в пользу ВС РФ, заявил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что российские силы смогут решить сразу несколько ключевых

Русская Весна показала кадры сражения российского танка Т-72Б3 против 4-х танков ВС Украины и 20 БМП

Российский танк Т-72Б3 неподалеку от населенного пункта Костромки в Херсонской области вступил в бой с двадцатью украинскими БМП и четырьмя танками. Портал “Русская весна” показал на видео фрагмент этого сражения.

Премьер Франции заявила, что военная помощь Киеву не должна вести к эскалации

Франция должна оснастить Украину оружием, но при этом не допустить эскалации конфликта, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Она назвала три ключевых принципа, на которые должны оглядываться власти, принимая решение о