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Военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов Америки сейчас ориентирован на “обстановку мирного времени” и не способен в кратчайшие сроки перестроиться под нужды времени военного. При возможном будущем противостоянии с Китаем такое положение дел может обернуться крахом. Об этом говориться в опубликованном докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ) – передаёт ТАСС.

Моделирование военного конфликта в Тайваньском проливе показало специалистам, что при в существующих реалиях США довольно быстро израсходовали бы часть важных боеприпасов. К примеру, высокоточных ракет большой дальности хватило бы всего на неделю боёв.

В докладе ЦСМИ отмечается, что существующая ситуация с военно-промышленным комплексом США у экспертов вызывает беспокойство. Особенно на фоне того, что КНР в значительно больших масштабах вкладывается в производство боеприпасов и разработку новой военной техники.

О возможном военном конфликте между США и Китаем эксперты стали говорить чаще с конца лета прошлого года. В августе на Тайвань, который Китай считает своей территорией, с визитом прибыла на тот момент спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вашингтон не поставил об этом в известность Пекин. Китайские власти расценили это как поддержку сепаратизма на Тайване.

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