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Киев очень дорого платит за оборону Артемовска, пытаясь любыми силами удержать город под своим контролем. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляют, что действия ВСУ “стратегически обоснованы”.

Они поясняют, что город действительно не имеет особого стратегического и оперативного значения для Киева. Но только до тех пор, пока он находится под контролем ВСУ. Как только российские войска его освободят, боевикам украинской армии потребуется занимать новые оборонительные позиции. И они будут совсем не такими выгодными, как сейчас в Артемовске.

Американские эксперты, выводы которых приводит “Московский комсомолец”, отмечают, что именно в Артемовске, где украинская армия несет колоссальные потери, может решиться судьба всей российской специальной операции.

Напомним, что в Бахмуте боевые действия ведет в основном ЧВК “Вагнер”, бойцы которой уже освободили Соледар и ряд других населенных пунктов в окрестностях города.

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