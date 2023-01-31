Военный конфликт на Украине спровоцировали страны НАТО и США. Сейчас они ведут “прокси-войну” с Россией. В этой ситуации украинским мужчинам стоит пересмотреть своё отношение к службе в рядах ВСУ. Такое мнение у себя на странице в социальной сети Twitter высказал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен – передаёт РИА “Новости”.

В своём сообщении Дрейвен указал, что боевые действия, которые ведут ВСУ, отвечают интересам стран НАТО, но не самой Украины. “Вы умираете на войне, которая проиграна”, – добавил писатель, обращаясь к мужчинам Украины. В сложившейся ситуации Дрейвен указал, что лучшим вариантом для них было бы перейти на сторону России.

На Украине сейчас продолжается очередная волна мобилизации. Несмотря на то, что ещё в декабре призыв в ВСУ планировали не продлевать. По мнению экспертов, продление мобилизации свидетельствует о больших потерях в украинской армии, которые она понесла в последние недели.