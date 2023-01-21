Результаты очередной встречи в формате “Рамштайн” вряд ли можно назвать удачными для Украины. Киев рассчитывал получить танки “Абрамс” и “Леопард”, но решение по ним участникам согласовать не удалось.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Л. Дэвис, который принимал участие в нескольких военных кампаниях, заявил, что и без танков ВСУ получат большое количество новой бронетехники. Это и британские боевые машины Challenger 2, и французские AMX-10RC на колесной базе, и американские и немецкие БМП “Брэдли” и “Мардер”.

Эксперт подсчитал, что за все время с начала специальной военной операции Киев уже получил 300 боевых машин пехоты, более 400 танков советского образца, 550 БТР и полторы тысячи бронированных автомобилей. Кроме того, Украине передали 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, более 200 гаубиц калибра 105 и 155 миллиметров, множество другого оружия с боеприпасами.

В боевых действиях выигрывают не танки, а люди, написал Дэвис в своей публикации в издании “1945”. Он пояснил, что победа ВСУ на поле боя с уже имеющейся у них техникой будет результатом грамотной подготовки личного состава. Если же боевики не умеют обращаться с боевыми машинами, они проиграют в любом случае, независимо от того, советские танки используются или натовские.