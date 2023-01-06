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Нежелание Киева соблюдать рождественское перемирье возмутило пользователей социальной сети Twitter, среди которых оказались достаточно влиятельные западные политики. Так, первым прокомментировал демарш президента Зеленского конгрессмен Пол Госсар, представляющий Республиканскую партию.

Он написал, что если Киев отказывается от прекращения огня, отправлять ему деньги и оружие больше не стоит. Дальнейшее спонсирование ВСУ будет абсолютно безнравственным.

«Зеленский преступник!», – прокомментировал пост Госара еще один республиканец Спенс Роджерс.

В комментариях пользователи также выразили согласие с точкой зрения Госара и написали, что мир воцарится только после прекращения военной помощи Киеву со стороны Запада.

«Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией», – написал один из подписчиков политика.

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