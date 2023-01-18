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“Зачаточное” украинское государство может перестать существовать, Европа окажется расколота, а с европейского континента США будут вытеснены окончательно. Всё это может произойти из-за веры Киева и его западных союзников в то, что над Россией можно одержать победу. Такое мнение высказал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в своей статье для издания American Greatness – сообщает РИА “Новости”.

Вайхерт указал на планы украинских политиков вернуть контроль над Крымом. По мнению эксперта, наступление на полуостров обернётся провалом. Причём не только для “зачаточного демократического государства с центром в Киеве”, но и для стран НАТО. Вероятное поражение в Крыму остро поставит вопрос о существовании Североатлантического военного блока.

Со слов специалиста, масла в огонь противостояния Киева и Москвы подливает Запад. Руководство НАТО, считает Вайхерт, настроено воинственно и не разрешает украинским политиками даже думать о перемирии с Россией. При этом эксперт полагает, что западные союзники Киева уже могли бы положить конец боевым действиям и способствовать переговорному процессу.

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