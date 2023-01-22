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Киев все чаще начал запускать на российскую территорию свои дроны, которые могут наносить значительный вред не только военной, но и гражданской инфраструктуре страны. Портал “Свободная пресса” рассказал о достаточно эффективном способе противодействия беспилотникам.

Авторы ссылаются на Сергея Бендина, главного редактора издания “Вестник воздухоплавания”. Он предлагает использовать для уничтожения дронов ВСУ аэростаты, которые обходятся дешево и способны демонстрировать высокую эффективность “охоты на БПЛА”.

Аэростаты способны подниматься на высоту до 4 километров и наблюдать за окружающим пространством на протяжении нескольких недель подряд. Вся информация поступает к оператору, который осуществляет ее обработку. В Турции и США, в Индии и Израиле, в ряде других стран давно применяются аэростаты, оснащенные множеством датчиков, способных обнаруживать не только беспилотники, но и отслеживать погодные условия, климатические изменения и многое другое.

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