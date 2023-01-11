Несмотря на успехи в Марьинке и Соледаре, которые уже освобождены от украинских боевиков, радоваться рано, так как ВС РФ сейчас ведут боевые действия не под Киевом, а под Донецком, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что поводы для радости есть, так как освобождение Соледара и Марьинки являются серьезными достижениями. Однако ВСУ все еще остаются сильным и опасным противником, поэтому «интенсивность тактической радости» лучше все же пока умерить.

«Мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий», – заявил комбат.

Он отметил, что российские военные ежедневно совершают подвиг, добиваясь вполне осязаемых успехов. И это действительно стоит похвалы. Но нужно помнить о тех эпизодах специальной военной операции, когда радость сменяло разочарование.

Напомним, что ВС РФ освободили Соледар и Мартинку, являющиеся мощными крепостями ВСУ. Сейчас у них появилась реальная возможность взять главную крепость Киева в Артемовске и открыть отличные перспективы для дальнейшего наступления на Донбассе.