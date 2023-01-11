Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на успехи в Марьинке и Соледаре, которые уже освобождены от украинских боевиков, радоваться рано, так как ВС РФ сейчас ведут боевые действия не под Киевом, а под Донецком, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что поводы для радости есть, так как освобождение Соледара и Марьинки являются серьезными достижениями. Однако ВСУ все еще остаются сильным и опасным противником, поэтому «интенсивность тактической радости» лучше все же пока умерить.

«Мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий», – заявил комбат.

Он отметил, что российские военные ежедневно совершают подвиг, добиваясь вполне осязаемых успехов. И это действительно стоит похвалы. Но нужно помнить о тех эпизодах специальной военной операции, когда радость сменяло разочарование.

Напомним, что ВС РФ освободили Соледар и Мартинку, являющиеся мощными крепостями ВСУ. Сейчас у них появилась реальная возможность взять главную крепость Киева в Артемовске и открыть отличные перспективы для дальнейшего наступления на Донбассе.

Вам может понравиться

Yahoo News Japan: ВС Украины совсем скоро потеряют Бахмут и проиграют спецоперацию ВС РФ

Потеря Бахмута фактически окажется поражением Украины в спецоперации, считают эксперты японского портала Yahoo News Japan. Они называют этот город стратегически важным пунктом, освобождение которого позволит ВС РФ окончательно взять инициативу

Дандыкин: Попытка ВСУ форсировать Днепр превратится для них в “ледовое побоище”

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы оккупировать новые территории в регионе. Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью

Пушилин сообщил, что центр Соледара находится под контролем российских войск

Украинские ВС, несмотря на колоссальные потери, все еще «продолжают упираться» в Соледаре. Однако центр города уже взят под контроль российскими военными, заявил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Напомним, что