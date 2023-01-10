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Для Брюсселя и Вашингтона пришло время признавать свое поражение на Украине. Регулярные провалы украинской армии, которую Запад снабжает все новым и новым оружием, чтобы ослабить Россию, демонстрирует полную бессмысленность противостояния и невозможность достичь этой цели, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Al Mayadeen.

Украинским неонацистам, несмотря на бешеную поддержку Запада, не удается достичь успехов военным путем. Это отлично видят эксперты и многие политики, поэтому совсем скоро Вашингтон и Брюссель будут искать варианты выхода из конфликта. Им придется признать поражение, осознать, что справиться с Россией у них не получится.

Не исключено, что Запад уже сейчас подыскивает новые «горячие точки», которые будут активированы сразу после капитуляции Киева и НАТО. При этом Вашингтон попытается «отыграться» в других регионах планеты, нанеся очередной удар по интересам Москвы, считают эксперты.

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