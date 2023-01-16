НАТО уже потерпел поражение на Донбассе, так как его оперативная и военная тактика оказалась обреченной на провал, уверены журналисты ливанского издания Al-Bina. По мнению авторов публикации, освобождение российскими ВС Соледара продемонстрировало слабость украинских войск и натовских стратегий.

Резервы Украины и Альянса медленно, но уверенно растворяются в Соледаре и Артемовске. Сейчас Россия получила мощный плацдарм для атаки на Бахмут, так как с освобождением соседнего города она установила огневой контроль над последней дорогой, обеспечивавшей снабжение войск противника.

Потеря Соледара означает для Киева крах всего украинского фронта. Этот город является стратегически важным транспортным узлом, который открывает для ВС РФ путь не только к Артемовску, но еще и к Славянску и Краматорску.

Напомним, что по мнению ряда военных экспертов, ВСУ могут принять решение об оставлении Артемовска, если бои за город приведут к новым крупным потерям.