Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Серия мощных взрывов прогремела на военных объектах Ирана. Издание Al Arabiya сообщает, что нападению пока неизвестных дронов-камикадзе подверглись оборонные предприятия страны, а также высказывает предположение, что атака была организована Израилем.

Минобороны Ирана уже подтвердило налет на военный объект в Исхафане. Также сообщения о взрывах поступили из Хамадана и Караджа, Рашта и Дизфуля. Но пока это только неофициальная информация, не подтвержденная военным ведомством.

Авторы публикации, перевод которой представил “Московский комсомолец”, отмечают, что нападение на Иран – это очередное подтверждение роста напряженности во всем мире. Это фактически открытая агрессия, которая сейчас проявляется многими государствами. Так, США и другие страны НАТО чрезвычайно агрессивно действуют против России, стремясь ослабить ее руками Украины, которую все больше накачивают западным оружием.

Вам может понравиться

Работу российского робота-убийцы танков показали на видео

Возможности российского робота “Маркер” показало РИА “Новости” у себя в телеграм-канале. Агентство опубликовало ролик с работой перспективной российской разработки. На кадрах видно, как “Маркер” поражает из пулемётов летящую цель, а

РИА Новости: Танкисты ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российский боец с позывным “Суетолог” рассказал РИА Новости о танкистах ЮВО, разгромивших опорные пункты ВСУ. Он отметил, что боевые машины находились в закрытой позиции и вели огонь по целеуказаниям беспилотных

The Sun: бразильянку осудило общество за свадьбу с троюродным братом

Британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором рассказывается о жительнице Бразилии, заключившей официальный семейный союз со своим родственником. Согласно информации издания, 30-летняя бразильянка по имени Дебора Пейшото вышла замуж