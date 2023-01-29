Серия мощных взрывов прогремела на военных объектах Ирана. Издание Al Arabiya сообщает, что нападению пока неизвестных дронов-камикадзе подверглись оборонные предприятия страны, а также высказывает предположение, что атака была организована Израилем.

Минобороны Ирана уже подтвердило налет на военный объект в Исхафане. Также сообщения о взрывах поступили из Хамадана и Караджа, Рашта и Дизфуля. Но пока это только неофициальная информация, не подтвержденная военным ведомством.

Авторы публикации, перевод которой представил “Московский комсомолец”, отмечают, что нападение на Иран – это очередное подтверждение роста напряженности во всем мире. Это фактически открытая агрессия, которая сейчас проявляется многими государствами. Так, США и другие страны НАТО чрезвычайно агрессивно действуют против России, стремясь ослабить ее руками Украины, которую все больше накачивают западным оружием.