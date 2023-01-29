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Издание Al Arabia предполагает, что Израиль в ночь на 29 января начал специальную операцию по уничтожению военной промышленности Ирана. Сообщается о множественных массированных ударах по ряду объектов в разных городах страны.

“Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались”, – заявляет военное ведомство Ирана.

Al Arabia сообщает об ударе по Тебризу, где поражено предприятие по производству беспилотных аппаратов, Малларду, в котором находилось крупнейшее хранилище боеприпасов, а также по Исхафану, по заводу изготовления боеприпасов для БПЛА.

Также некоторые источники сообщают об ударах по Тегерану, где взрывы гремят прямо на улицах города.

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