Как сообщает The Voice, известная 44-летняя российская актриса Екатерина Климова поздравила своих поклонников с новогодними праздниками, продемонстрировав им свою идеальную фигуру в коротком видеоролике, который был опубликован на ее страничке в социальной сети.

В качестве новогоднего образа Климова выбрала белоснежный наряд с шикарным бантом, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Пользователи Сети отметили, что ее платье было очень похоже на наряд Мэрилин Монро. При этом российская актриса сделала прическу в виде морской волны, чтобы еще лучше подчеркнуть свой образ.

В опубликованном видеоролике актриса Климова продемонстрировала свои бедра, а некоторые, наиболее внимательные поклонники, даже смогли рассмотреть под платьем шикарное нижнее белье. Большая часть фанатов российской актрисы поддержали смелый эксперимент Климовой со своей внешностью. В итоге многие поклонники оставили положительные комментарии под публикацией актрисы и выразили желание почаще видеть своего кумира в образе известных личностей.