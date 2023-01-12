Вашингтон ведёт работу по нейтрализации деятельности частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”. Такое заявление сделал советник Госдепа США Дерек Шолле во время своего визита в Сербию. Слова американского чиновника приводит ТАСС.

Шолле рассказал, что по имеющейся у властей США информации, ЧВК вербует людей за пределами России, в том числе и в Сербии. Это стало поводом для беспокойства и для работы по нейтрализации деятельности “Вагнера”.

Ранее в западной прессе уже появлялась информация, что Вашингтон интересуется деятельностью ЧВК “Вагнер” и активизировал работу по сбору сведений о компании. Причём не только в Европе, но и в Африке. В частности, американских чиновников интересуют передвижения и контакты представителей ЧВК за пределами России и Украины.

Частная военная компания “Вагнер” в настоящее время участвует в специальной операции по защите Донбасса. Так, бойцы ЧВК принимали участие в недавнем освобождении города Соледара от украинских военных формирований.