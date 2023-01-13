Актер театра «Буфф» Сергей Магиленич заявил, что с начала зимы не увидел снегоуборочной техники на улицах Санкт-Петербурга и оценивает работку коммунальщиков как неудовлетворительную.

Два года подряд жители Северной столицы критикуют действующего губернатора города Александра Беглова, который допускает снежные коллапсы и при этом заявляет о якобы «полной готовности» Петербурга к снегоуборочному сезону. При этом многие горожане не видят спецтехники или дворников. По словам Магилевича, на улицах уже давно скользко, а коммунальщиков и их техники нигде нет.

«Оценка коммунальщикам неудовлетворительная», — резюмировал актер.

Напомним, с 1 января 2023 года в Петербурге стартовала «реформа ЖКХ», которая, по мнению чиновников, должна улучшить качество уборки на придомовых территориях. Однако еще до начала реализации инициативы вице-губернатор Анатолий Повелий признался, что власти города не могут проконтролировать процесс.