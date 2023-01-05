Афроамериканский правозащитник, кандидат на пост вице-президента США от Партии Зеленых Аджаму Барака заявил, что позиция Пьера де Голля (внук экс-президента Франции Шарля де Голля) касающаяся того, что Европа была целенаправленно втянута в конфликт с Российской Федерацией, является отражением реальных настроений европейского сообщества.

Аджаму Барака написал пост в известной социальной сети, в котором отметил, что оружие пропаганды США скрывается за информационными агентствами, продвигающими главную идею – единства западных стран против Российской Федерации.

Он подчеркнул, что внук Шарля де Голля своим заявлением разоблачил пропаганду американского руководства. Он отметил, что к европейскому сообществу постепенно приходит осознание того, что Европа втянута в противостояние с Россией в интересах США.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Пьер де Голль подверг критике санкционное давление Запада в отношении Российской Федерации. Он подчеркнул, что вины России нет в экономическом и финансовом кризисе. А Европейский союз и Штаты пытаются возложить всю ответственность за происходящее на Россию.