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Афроамериканский правозащитник, кандидат на пост вице-президента США от Партии Зеленых Аджаму Барака заявил, что позиция Пьера де Голля (внук экс-президента Франции Шарля де Голля) касающаяся того, что Европа была целенаправленно втянута в конфликт с Российской Федерацией, является отражением реальных настроений европейского сообщества.

Аджаму Барака написал пост в известной социальной сети, в котором отметил, что оружие пропаганды США скрывается за информационными агентствами, продвигающими главную идею – единства западных стран против Российской Федерации.

Он подчеркнул, что внук Шарля де Голля своим заявлением разоблачил пропаганду американского руководства. Он отметил, что к европейскому сообществу постепенно приходит осознание того, что Европа втянута в противостояние с Россией в интересах США.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Пьер де Голль подверг критике санкционное давление Запада в отношении Российской Федерации. Он подчеркнул, что вины России нет в экономическом и финансовом кризисе. А Европейский союз и Штаты пытаются возложить всю ответственность за происходящее на Россию.

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