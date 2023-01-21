Вашингтон отправил в санкционный комитет ООН материалы, которые он считает “доказательствами” поставок вооружений ЧВК “Вагнер” из Северной Кореи.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что речь идет о спутниковых фотографиях. На них видно, что 18 ноября прошлого года в Северную Корею прибыл состав из России, включающий пять вагонов.

19 ноября этот поезд отправился обратно в Россию уже загруженным, продолжил Кирби. Именно из этих снимков администрация президента США Джо Байдена сделала вывод, что КНДР отправляет боеприпасы “вагнеровцам”.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что кроме фотографий поездов со спутника США ничего представить не могут, поэтому никаких доказательств у них нет. Другие аналитики также отмечают, что если бы в пяти вагонах были боеприпасы, ЧВК “Вагнер”, ведущая боевые действия в районе Артемовска, использовала бы их за несколько дней. Однако снимков с другими поездами, которые по логике США должны гонять в Северную Корею хотя бы раз в неделю, у Вашингтона нет.