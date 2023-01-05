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Пресс-служба Народной милиции ДНР рассказала о боевых действиях под Марьинкой и об успешном продвижении артиллеристов 5-й гвардейской бригады 1-го Армейского корпуса НМ.

Отмечается, что артиллерийские подразделения, которые вооружены и реактивными системами залпового огня “Град”, и гаубицами Д-20 и “Гиацинт”, оказывают неоценимую поддержку пехотинцам. Они уничтожают позиции боевиков ВСУ, вскрывая их с помощью беспилотных аппаратов.

Это дает возможность пехотным подразделениям одерживать победы в столкновениях с боевиками и уверенно продвигаться вперед. Марьинка уже в ближайшее время может полностью оказаться под контролем ВС РФ, так как противник остался лишь на окраинах города.

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