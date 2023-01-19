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43 процента жителей Германии не поддерживают решение поставлять на Украину танки Leopard 2. Такой результат получился в ходе опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.

За отправку Киеву боевых машин натовского образца проголосовали 39 процентов граждан Германии. Еще 16 процентов не захотели принимать участие в исследовании и раскрывать свою точку зрения.

Напомним, что вопрос о поставках “Леопардов” Украине будет рассматриваться уже завтра, 20 января. В этот день пройдет очередная встреча министров обороны западных государств, на которой также обсудят другие детали поддержки Киева.

Отправить 14 танков “Леопард” на Украину пообещал польский лидер Анджей Дуда. Однако сейчас он не в состоянии выполнить это обещание, так как Германия не давала разрешение на поставки своей боевой техники.

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