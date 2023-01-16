Наталья Ионова, известная певица, которая выступает под именем Глюкоза, активно постит свои фотоснимки в соцсетях. 36-летняя артистка регулярно радует своих фанатов новыми образами. Иногда на фотографиях звезда российской эстрады выглядит откровенно из-за пикантных нарядов.

Сейчас Наталья находится в Питере и там, в номере одного из отелей, устроила фотосессию прямо на кровати. Для очередных снимков Глюкоза выбрала довольно смелый наряд в виде полупрозрачного боди на обнаженное тело. Дополнительно девушка сделала красивую укладку на голове и нанесла яркий макияж.

Результат фотосессии певица выложила в соцсеть на суд фанатов и они оказались в восторге, оставив много приятных слов под публикацией артистки.