Третья бригада 1-го Армейского корпуса Народной милиции ДНР каждый день уничтожает множество целей противника. Она наносит удары по бронетехнике и живой силе ВСУ, а также громит фортификационные сооружения, сообщает Pravda.ru.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы атаки подразделения на украинские позиции на одном из участков линии фронта. Сообщается, что бригада не оставляет бандеровцев в покое ни на минуту, не давая им возможности расслабиться.

Напомним, что основные события в зоне СВО происходят в Артемовске и на подступах к этому стратегически важному транспортному узлу. Военные эксперты предполагают, что в ближайшее время город будет полностью окружен и освобожден от украинских боевиков.