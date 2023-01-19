Киев не сможет задействовать американские БМП Bradley для наступления, так как эксплуатация и обслуживание этих машин пехоты требует наличия специальных знаний и навыков, пишет издание «1945».

Военный эксперт Джефф Джагер, перевод публикации которого представлен РИА Новости, сообщил, что БМП «Брэдли» являются весьма сложными высокотехнологичными системами, освоить которые можно только после длительного обучения. Отсутствие опыта применения таких машин у военнослужащих ВСУ будет постоянно сказываться и затормозит ведение Киевом боевых действий.

Техническое обслуживание тоже превратится для ВСУ в сложную задачу. Для него требуется большое количество расходных материалов и комплектующих, которые производятся разными американскими компаниями. Это означает, что придется заключать контракты с каждой из них по отдельности.