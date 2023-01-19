НАТО не собирается вступать в прямое противостояние с Россией, поэтому не станет передавать Киеву виды вооружений, способные спровоцировать такое столкновение, пишет американское издание «1945».

Автор публикации Питер Сучиу напомнил, что Украина жаждет получить ракеты ATACMS, которые способны поражать цели с дистанции до 300 километров. Если США передадут Киеву эти боезаряды, уже на следующий день ВСУ попытаются нанести удары по территории России. Что автоматически спровоцирует конфликт между РФ и НАТО, которого боится Вашингтон. Поэтому Украине стоит перестать мечтать о дальнобойных ракетах.

Не получит она и танки «Абрамс», которые представляют собой слишком сложную для боевиков ВСУ технику. По мнению Сучиу, на поле боя эти боевые машины принесут украинской армии гораздо больше вреда, чем пользы, поэтому заявления киевских политиков о скором появлении «Абрамсов» — это лишь нереализованные мечтания.

Длительное обучение необходимо летчикам Воздушных сил Украины для полетов на американских истребителях F-16, о которых также мечтает Киев. Но передача ему этих самолетов Вашингтоном станет практически приглашением России к прямому противостоянию к НАТО. В США это отлично понимают и никогда не отправят истребители на Украину, уверен аналитик.