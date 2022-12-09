Военный эксперт Юрий Подоляка прокомментировал сообщения в социальных сетях о том, что Запад дал Киеву разрешение наносить удары по Крыму. Он отметил,что ВСУ сейчас проигрывают по всем направлениям, поэтому атаки на полуостров позволят им хоть где-то продемонстрировать какие-то успешные действия.

Так, ВС РФ перешли в наступление в районе Кременной и Сватово, продолжают уверенно продвигаться вперед в Авдеевке и Артемовске. Кроме того, российские войск имеют все шансы закрепиться на Осколе и провести контрнаступление на Красный Лиман, чтобы вернуть город под свой контроль.

То же самое они могут проделать и в Купянске Харьковской области, воспользовавшись проблемами Киева с личным составом и оружием. У ВСУ больше нет резервов, а очередная волна мобилизации может затянуться очень надолго, что позволит ВС РФ вернуть все оккупированные боевиками территории.