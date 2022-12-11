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В распоряжении ВКС России имеется “бесценный актив” – истребитель Су-35, который превосходит все существующие сегодня самолеты такого типа. Он стал развитием Су-27, создаваемого как воздушная машина для обретения превосходства в воздухе, пишет американское издание Military Watch.

«Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», – сообщили авторы публикации.

Они также отметили, что и Су-27 в свое время был вне конкуренции, превосходя по эксплуатационным характеристикам любой западный истребитель. Су-35 взял от него все самое лучшее, а также получил ряд усовершенствованных функций, которые сейчас делают его быстрее, маневреннее и мощнее, чем боевые самолеты пятого поколения.

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