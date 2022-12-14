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Украинская Служба безопасности задерживает жителей Одессы, которые высказывают недовольство отключениями электроэнергии и призывают людей выходить на протесты.

Украинские СМИ пишут, что поручение арестовывать всех несогласных с энергетической политикой одесских властей полиция получила от главы района Юрия Крука. Сейчас правоохранители уже проводят аресты. В отношении одесситов, пытавшихся организовать митинги, возбуждаются уголовные дела.

Напомним, что в Одессе и области свет отключают даже на несколько суток подряд из-за поражения энергетической инфраструктуры. Люди вполне естественно выражают недовольство, когда электроэнергия подается в дома на час-два, а затем снова отключается.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в Одесской области наблюдается наиболее сложная обстановка с подачей электричества.

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