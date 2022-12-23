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Польские граждане в социальной сети Twitter негативно отреагировали на комментарий президента Анджея Дуды ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

“Сегодняшняя встреча с президентом Зеленским была отличным поводом не только для поздравления его самого, его семьи и Украины с Новым годом и Рождеством, но и для обсуждения планов стратегического сотрудничества в наступающем 2023 году”, написал Дуда в своем аккаунте.

Один из подписчиков назвал украинского и польского президентов “двумя комиками”, а другой отметил, что Дуда отдаст последние принадлежащие полякам копейки, чтобы помочь Киеву.

“А этот клоун всегда будет припираться на встречи в спортивном костюме?”, – иронично отозвался о наряде Зеленского Dawid Czurak.

Не прошла мимо одежды украинского лидера и Irene Illustrator, которая поинтересовалась, почему жена Зеленского приобретает для него только спортивные костюмы.

“Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве”, – сыронизировал еще один комментатор.

Помимо таких ироничных высказываний, было также много тревожных комментариев о том, что Дуда может втянуть Польшу в боевые действия на Украине.

“Анджей, ты втягиваешь нас в войну”, – написал читатель с ником David.

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